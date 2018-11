Mélia - "Master Blaster" - Stevie Wonder

Mélia est le premier talent de l’équipe de Jenifer à se présenter sur la scène de The Voice Kids. La jeune fille de 13 ans a convaincu sa coach lors des auditions à l’aveugle avec une reprise de « Redemption Song » de Bob Marley. Lors des Battles, elle est confrontée à Rosie et Mano dans l’équipe de Jenifer sur un titre de Vianney « Moi aimer toi ». Sauvée par sa coach, la jeune Mélia s’envole pour la demi-finale ! Ce soir, elle déborde d’énergie et compte bien épater les coachs et le public tout entier ! Elle interprète la célèbre chanson de Stevie Wonder « Master Blaster ». Jenifer va-t-elle choisir Mélia pour la grande finale en direct ? Regardez sa prestation ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.