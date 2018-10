Mélia - "Redemption song" - Bob Marley

Nombreux sont les enfants qui rêvent de participer au concours The Voice Kids et certains sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour réaliser ce rêve. C’est le cas de Mélia, 13 ans, qui a fait le voyage depuis la Guyane pour monter sur la scène de l’émission. 7231km au total ! Dynamique et enjouée, la jeune fille a grandi dans une famille de musiciens. Sa maman chante et son papa joue de la basse. Sa première scène ? Dans le ventre de sa maman qui faisait la première partie d’un groupe de reggae. Ce soir, elle interprète la chanson « Redemption song » de son chanteur préféré Bob Marley. Les coachs vont-ils tomber sous le charme du groove de Mélia ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.