Mélia, retour sur son parcours

Mélia, 13 ans, est une jeune fille originaire de Cayenne en Guyane. L’amour de la musique, elle l’a depuis toute petite grâce à une famille de chanteurs et de musiciens. Elle a connu sa première scène dans le ventre de sa mère qui se produisait dans un groupe de reggae. La personnalité et le talent de Mélia ont su convaincre les coachs lors des auditions à l’aveugle avec sa reprise de « Redemption song » de son artiste préféré Bob Marley. Elle est aujourd’hui qualifiée pour la finale de l’émission grâce à son interprétation de la chanson de Stevie Wonder, « Master Blaster ». Et ce soir, elle a choisi de se frotter à un grande classique du funk : « Celebration » du groupe Kool & the Gang. Retour sur son parcours en images. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1