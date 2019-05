[Mika] : Gjon’s Tears, London Loko ou Whitney ? Les qualifiés pour la demi-finale sont….(Direct 2 – Saison 8)

LE CHOIX – London Loko, Whitney et Gjon’s Tears viennent de se produire sur la scène du deuxième grand show en direct de The Voice 8 sous l’œil bienveillant de leur coach Jenifer. La minute du choix vient de sonner, Nikos Aliagas va annoncer quel talent le public a sauvé mais c’est aussi le moment pour le coach de l’équipe de décider quel talent il emmènera à la demi-finale en direct samedi prochain. VERDICT : Le public a décidé de sauver Gjon's Tears. Quant à Mika, il a décidé de sauver Whitney. London Loko quitte donc l’aventure de The Voice au terme de ce deuxième grand show en direct. Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019