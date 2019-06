Mika, Jenifer, Soprano, Julien Clerc et les 4 finalistes « Celui qui chante » (Michel Berger) - Finale 2019

COLLEGIALE - Pour célébrer l’ouverture de cette finale de The Voice 8, les quatre finalistes – Pierre Danaë, Clément, Sidoine et Whitney de cette édition 2019 ont la chance d’interpréter un titre de Michel Berger, « Celui qui chante » avec les quatre coachs de la saison 8 : Mika, Jenifer, Soprano et Julien Clerc. Quel show ! L’ambiance est à son comble ! Pierre Danaë, Clément, Sidoine et Whitney donnent le meilleur sur cette prestation pleine d’énergie et de complicité entre tous les artistes. Découvrez cette collégiale unique sans plus attendre. Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019