Mano impressionne...Une grande première dans THE VOICE, du hard rock métal présenté dans l’émission. Et c’est un Tahitien nommé Mano qui interprète avec grande énergie un des titres du groupe Métallica « Enter Sandman »… Regardez la réaction de Mika et les commentaires des coachs au sujet de Mano. Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 16 février 2019 – Auditions à l’aveugle 2