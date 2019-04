Mika - point sur ses nouveaux Talents : Auditions #08

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle de The Voice 8, nos quatre fantastiques coachs – Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika ont finalisé leur équipe avec de nouvelles voix. Ils ont désormais chacun 18 Talents dans leur équipe. Thomas et Ursula. – ce sont 2 nouveaux et derniers talents de l’équipe de Mika, qui complètent ainsi la Team Mika. Pour mieux connaitre ces talents, revenons sur leur prestation, leur casting et leur personnalité. Quelle soirée, quels talents pour ce numéro 8 de la saison 2019 ! Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE la suite du 30 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 8