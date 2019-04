Mika : retour sur ses Talents volés pendant les KO #02

Premier Talent de l’équipe de Mika volé : Hi Levelz. Si Mika n’a pas souhaité poursuivre l’aventure de Hi Levelz dans son équipe, Soprano n’a pas tardé à le lui volé en appuyant sur le bouton rouge. C’est ainsi que vous retrouverez Hi Levelz dans l’équipe de Soprano aux Battles. Mais ce soir, Hi Levelz n’était pas tout seul à être volé par un autre coach… Gage. Comme Mika n’a pas été totalement convaincu à l’issue de sa prestation, il n’a sélectionné Gage pour poursuivre l’aventure. Et c’est encore Soprano qui a buzzé pour voler le Talent Gage. C’est ainsi que vous retrouverez Gage aux Battles dans l’équipe de Soprano. Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 13 avril 2019