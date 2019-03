Mika, Soprano et Julien Clerc font le show : un bœuf musical improvisé à la batterie

Clacky vient de livrer une prestation inédite dans l'histoire de The Voice en mode batterie-voix reprenant un titre d'Orelsan, Basique. Mika, Soprano et Julien Clerc n'ont pas pu se retenir d'aller s'installer à la batterie, accompagnés du super batteur de l'émission The Voice. Regardez cette vidéo d'artistes qui se font un plaisir de faire le show. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 23 mars 2019