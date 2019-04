Mika : ses Talents mis en Zone Rouge des K.O #02

Hannah Featherstone, Hi Levelz, Agathe et Louna se sont retrouvés en Zone Rouge par la décision de Mika. A l’issue de chaque prestation, le coach va devoir faire un choix cornélien et aura 3 possibilités : • Soit il buzze sur le bouton rouge ce qui permet au talent d’être qualifié directement pour les Battles • Soit il n'est pas convaincu par la prestation et décide que l’aventure s’arrête pour son talent • Troisième possibilité, si le coach souhaite avoir une vue d’ensemble sur toutes les performances de son équipe avant de prendre une décision définitive, il envoie son talent en « Zone Rouge » ! Mais en plaçant son talent dans cette zone, il risque de se le faire « voler » par les trois autres coachs. Jusqu’à la dernière seconde tout sera possible pour les talents pour qui la pression sera à son maximum avant l’épreuve des Battles. Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 13 avril 2019