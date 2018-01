Mika : "une expérience à la fois musicale et humaine"

Mika rempile pour une nouvelle saison de "The Voice" et il est visiblement très heureux. "Je suis content de retrouver tout le monde, méfiant des nouveautés et même du nouveau...". Le nouveau s'appelle Pascal Obispo. Contrairement à Florent pagny et Zazie, Mika ne le connait pas personnellement. "Je vais découvrir Pascal en plateau" et le benjamin des Coachs craint déjà son aura. Découvrez une nouvelle saison placée sous le signe du renouveau. Etes-vous prêt pour une nouvelle saison. "The Voice" saison 7 revient samedi 27 janvier à partir de 21 heures sur TF1.