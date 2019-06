Mika,Whitney et Gjon’s Tears « Relax, Take It Easy » pour la demi-finale

PRESTATION - A l’occasion de cette demi-finale de The Voice 8, le pétillant Gjon’s Tears et l’étonnante Whitney reprennent ensemble un titre emblématique de leur coach Mika « Relax, Take It Easy ». Si chacun d’entre eux rêve d’accéder à la grande finale de cette saison 8 pour espérer devenir la plus belle voix de France, c’est ensemble que ces deux talents de l’équipe de Mika franchissent la scène de la demi-finale ce soir pour offrir au public une prestation des plus théâtrales. Qu’en pensera Mika leur Coach ? Et quel sera le verdict final des téléspectateurs ce soir ? Extrait du Replay de la demi-finale de THE VOICE 8 du samedi 1er juin 2019