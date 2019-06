[Mika] – Whitney « Make You Feel My Love » (Adele) – Demi-finale

PRESTATION - Après nous avoir enchantés avec sa reprise de Lady Gaga sur le titre de « Shallow » lors du premier Grand Show en Direct, nous avoir étonnés avec son flow sur « Friends » de Marshmello & Anne-Marie lors de sa toute première apparition sur la scène des auditions à l’aveugle. La jeune Whitney de 19 ans affronte à nouveau la scène, cette fois-ci celle de la demi-finale de The Voice 8. En espérant accéder à la grande finale de cette saison, Whitney interprète un titre de Adele « Make You Feel My Love ». Les téléspectateurs et les internautes se mobiliseront-ils suffisamment pour lui permettre de prétendre au titre de la plus belle voix de France jeudi 6 juin ? Qu’en pensera Mika qui a décidé de garder Whitney dans son équipe ? Extrait du Replay de la demi-finale de THE VOICE 8 du samedi 1er juin 2019