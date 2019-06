[Mika] – Whitney « One Moment In Time » (Whitney Houston) – Finale 2019

Lors de la demi-finale, Whitney avait conquis une fois de plus coachs et public grâce à son interprétation du titre d’Adele "Make You Feel My Love". Cette semaine, pour la finale la jeune femme a misé sur la chanson "One Moment In Time" de Whitney Houston. Whitney a, une nouvelle fois, fait l’unanimité. La benjamine du show musical a réussi à dépasser son stress et à s’amuser, comme elle le souhaitait. Réussira-t-elle à convaincre les téléspectateurs de voter pour elle ? Est-ce The Voice 2019, la plus belle voix de France ? Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019