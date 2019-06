Mika et Whitney – « Skinny Love » (Birdy) en duo pour la finale 2019

A l’occasion de cette grande finale de The Voice saison 8 diffusée en direct, Whitney, agée de 19 ans reprend "Skinny Love" de Birdy en duo avec son coach Mika. Une prestation que le Talent se souviendra longtemps. Un registre dans lequel la benjamine de l’émission excelle. Les téléspectateurs seront-ils une fois de plus conquis ? Une chose est sûre, le public, présent sur le plateau de "The Voice" et les coachs, ont salué cette prestation. Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019