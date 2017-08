MomentDeGrace : Pauline reprend « Photograph » d’Ed Sheeran

Cadeau ! On a sélectionné pour vous ce moment de grâce. Le moment où Pauline reprend, pour le plaisir, « Photograph » d’Ed Sheeran. On vous avait prévenu, Pauline, dit « popo » pour les intimes, est une jeune fille douce, timide voire réservée. Les coachs l’ont bien compris et au terme de son audition à l’aveugle (Jenifer s’est retournée), ils lui ont demandé de chanter un morceau de son choix et de s’accompagner à la guitare… Quelle belle idée ! C’est un pur moment de grâce qui nous est offert... Allez, on le dit, c’est presque aussi bien que sa reprise de Céline Dion… Petite ballade au coin du feu, c’est cadeau. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.