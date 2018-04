Dimanche 15 avril, les Talents de The Voice se sont donnés rendez-vous à Disneyland Paris, pour un showcase exceptionnel à l’attention des enfants de l’association "Tout le monde contre le cancer". Une journée magique, placée sous le signe de la musique et du partage. Découvrez les coulisses de ce show case. Rendez-vous samedi prochain pour les grands directs de the Voice. On vous attend à partir de 21 heures sur TF1