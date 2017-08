Monica – "I have nothing" - Withney Houston (Blind 1 - Voice Kids 4)

C’est maintenant au prochain talent, véritable autodidacte de donner de la voix. Monica est âgée de 13 ans et habite Lyon. C’est simple Monica chante tout le temps. Du soir au matin. Elle ne connait pas les weekends. La chanson, c’est sa vie. Elle chante depuis l’âge de 3 ans et n’a jamais pris de cours de chant. Elle apprend toute seule. D’origine arménienne, son chanteur préféré s’appelle tout naturellement Charles Aznavour... « Je veux que mon pays soit fier de moi ». Il sera fier de toi Monica. Avec trois fauteuils retournés, elle a choisi le premier à se retourner. D’après vous, qui s’est retourné en premier ? « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.