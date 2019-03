Monstre, son interview BUZZ : "J'ai lu ce qu'on disait de moi : ça a été un choc ! "

Cette jeune parisienne de 21 ans a fait le buzz lors de son passage dans The Voice lors des septièmes auditions à l'aveugle. Monstre, cette candidate aussi atypique qu’intrigant a surpris tout le monde et a suscité beaucoup d’intérêts sur son personnage. Masquée d’un bandeau de perles, Monstre a fait carton plein avec sa reprise de « Reckoning Song (One Day) » de Asaf Avidan en faisant se retourner les quatre coachs, Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc. Et c’est finalement avec Soprano que ce Talent décide de poursuivre l’aventure. Monstre revient sur l’expérience qu’elle a vécu et les nombreux messages postés sur les réseaux sociaux quant à son personnage et son nom de scène, Monstre. Regarder l'interview Buzz de Mano...