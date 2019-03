Qui est Monstre, l’intrigante ? Portrait de Talent

En cliquant sur cette vidéo vous allez faire connaissance avec un Talent hors normes, Monstre. Cette artiste énigmatique de cette saison 8 est vendeuse dans un magasin bio. En parallèle, ce jeune Talent de 21 ans a développé un univers musical bien à elle. Cette Parisienne qui ne quittera pas son masque durant toute la compétition monte sur la scène de The Voice 8 pour exprimer ses émotions. Une manière bien à elle de se présenter en espérant provoquer la curiosité, l’enthousiasme ou même perturber Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano. Entre force et fragilité, Monstre se masque pour utiliser d’autres langages que la vue et essayer de ressentir des choses complètement différentes. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 23 mars 2019