Monstre – Reckoning Song (One Day) (Asaf Avidan)

Le prochain Talent est un Talent hors normes au nom intrigant de Monstre. Ce dernier est prêt à se présenté devant les quatre coachs de la saison 8 de The Voice 2019 : Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano. Cette jeune femme de 21 ans est présente sur la scène de The Voice car elle aimerait qu'on écoute ses émotions, son âme, son intérieur. Ce qu'elle ressent au plus profond de son être, elle aimerait le communiquer. Monstre a une vie ordinaire : elle est vendeuse dans un magasin bio. En parallèle, ce jeune Talent développe un univers musical bien à elle. Ce personnage énigmatique provoque de la fascination, l'étonnement voire même de la peur par son masque de perles noires. Ce soir Monstre va interpréter Reckoning Song - One Day de Asaf Avidan. Comment les coachs Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano vont-ils réagir lorsqu'ils vont la découvrir ? Est-ce qu'un coach va se retourner au son de sa voix ? Qui va lui donner le passeport pour accéder aux KO ?