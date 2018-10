Morgan - "Changer" - Maitre Gims

Morgan avait l’habitude de regarder le concours à la télévision. C’est maintenant à son tour d’essayer de faire se retourner les coachs et, comme eux, vous allez l’entendre à l’aveugle. Le jeune homme de 14 ans interprète « Changer » de Maitre Gims sur la scène de The Voice Kids. Tous les coachs tendent l’oreille et hésitent à buzzer en entendant la voix singulière de Morgan. Alors, vous seriez-vous retournés ? C’est le cas de Soprano, suivi de Jenifer et Amel Bent ! Découvrez la performance de Morgan sur le plateau de The Voice en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.