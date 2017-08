Morgane - "Raggamuffin" - Selah Sue

C’est au tour de Morgane, quatorze ans, d’impressionner celui qui lui a transmis la passion du chant : Antoine son grand-père. Mais avant d’impressionner son grand-père, il y a trois coachs à séduire. Aux premières notes, M. Pokora reconnait le titre de la auteur-compositrice-interprète belge Selah Sue : « raggamuffin ». Quelques secondes plus tard, il appuie à deux mains sur le buzzer… Il sera le seul à se retourner. Tant mieux, ces deux-là se sont trouvé. La ligne droite vers le bon coach est toute tracée. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.