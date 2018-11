Nassim - Hindy - Zoé - "We found love" - Rihanna feat. Calvin Harris (Equipe Amel Bent)

Voici maintenant une Battle proposée par Amel Bent. Nassim, Hindy et Zoé arrivent sur la scène de The Voice Kids pour interpréter un tube de Rihanna (feat. Calvin Harris) : « We found love ». La coach a proposé à ses talents de performer cette chanson de manière plus mélancolique que l’originale. Le trio va tout donner pour nous livrer une prestation plus que mémorable. Cependant, au bout du compte, Amel Bent va devoir éliminer deux talents parmi Zoé, Hindy et Nassim… Qui sortira vainqueur de cette Battle incroyable ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 9 novembre 2018.