Nassim - "Je m'en vais" - Vianney

Le rêve de Nassim, intégrer l’équipe d’un des coachs de The Voice Kids. Ce fan de l’OM s’est bien préparé pour convaincre Jenifer, Patrick Fiori, Amel Bent et Soprano. Nikos a un cadeau pour lui : un message de Florian Tauvin et un maillot dédicacé par tous les joueurs de l’OM. Espérons qu’il lui portera bonheur ! Nassim a commencé à chanter à l’âge de 7 ans, et depuis, il n’a pas arrêté. Véritable passionné de musique, il chante avec son cœur. Sur la scène de The Voice Kids, Nassim interprète une chanson de Vianney « Je m’en vais ». Va-t-il convaincre les coachs ce soir ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.