Cover - Nathalia et Valentin Stuff : "J'ai besoin d'amour" - Lorie

Et ça continue.. Rien n’arrête ces deux talents. A ma droite, Valentin Stuff « une voix qui sent le s*** » ce n’est pas moi qui le dit, mais Nathalia, promis... A ma gauche, Nathalia, une voix limpide et délicate. Aux blinds déjà, ils avaient surpris tout le monde avec des reprises de « Pull Marine » et « YMCA ». Ils ont récidivé, durant les battles avec une reprise d’un titre de Maître Gims, « Je te Pardonne ». Alors forcément, quand ils proposent une cover… Découvrez Nathalia et Valentin Stuff : J’ai besoin d’amour de Lorie.