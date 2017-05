Nathalia VS Marianne Aya Omac VS Julia Paul - Epreuve Ultime (Saison 6)

PRESTATIONS - C’est pour une seule et unique place aux Grands Shows en Direct que Nathalia, Marianne Aya Omac, et Julia Paul initialement dans l’équipe de Zazie mais qui a été volée par Florent Pagny lors des Battles, vont monter sur scène pour interpréter un titre de leur choix. Nathalia dévoile une nouvelle facette de sa personnalité avec « Travesti » de Starmania, tandis que Marianne Aya Omac reprendra avec beaucoup d’émotion le titre « Nothing Compares To U » de Sinead O’Connor pour tenter de faire chavirer son Coach Florent Pagny. Julia Paul clôturera ce trio en chantant « Je m’en vais » de Vianney. Qui de ces trois talents aura la chance de poursuivre son rêve de devenir « The Voice » saison 6 ? !! Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1