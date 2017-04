Nathalia VS Valentin Stuff - « Je te pardonne » (Maître Gims ft. Sia) (Saison 6)

Armée de sa voix et de sa personnalité détonante, Nathalia, 27 ans, nous avait tous embarqués avec son interprétation personnelle de ce tube interplanétaire « YMCA » de Village People lors des troisièmes auditions à l’aveugle de cette saison 6. De son côté, la reprise du titre d’Isabelle Adjani, « Pull Marine » par Valentin Stuff avec sa voix particulière à la Barry White, lors de son audition à l’aveugle avait subjugué Florent Pagny. Ce soir, la fraîcheur de Nathalia et la puissance de Valentin Stuff sont la promesse d’une reprise exceptionnelle du titre « Je te pardonne » de Maître Gims ft. Sia. Les deux artistes offrent maintenant sur cette Battle une performance vocale qui plonge le public et les Coachs de The Voice dans le doute. Suite à une telle confrontation vocale, le choix s’annonce cornélien pour Florent Pagny. Qui Florent choisira-t-il pour poursuivre l’aventure The Voice ? Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017