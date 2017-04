Nico (Nyco Lilliu) VS Kuku - « Hey Yah » (Outkast dans la version d’Obadia Parker) (Saison 6)

Pour cette dernière battles de la saison 6 de The Voice, M Pokora a décidé d’affronter Nico (alias Nyco Lilliu) et Kuku. Ces talents avaient tous deux séduit leur Coach Matt Pokora grâce à leur univers groovy bien particulier. Malgré leurs inspirations musicales très différentes, Matt Pokora n’a pas hésité à mettre en compétition ces deux talents pour une Battle des plus surprenantes. A cette occasion, ils vont unir leur voix pour chanter « Hey Yah » d’Outkast dans une version d’Obadia Parker, choisie par leur Coach Matt Pokora. C’est pour tenter d’accéder à la suite de l’aventure, l’Epreuve Ultime, que Nico (alias Nyco Lilliu) et Kuku donneront tout pour convaincre les quatre Coachs de The Voice, saison 6. Alors qui restera dans la compétition et se rapprochera ainsi des Grands Shows en Direct ? Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017