Nicola Cavallaro VS Jules Coututier - « Too Close » (Alex Clare) (Saison 6)

C’est au tour de l’équipe de Zazie qui va devoir s’affronter sur le ring des premières Battles de The Voice 6. Deux talents ont été choisis pour s’opposer sur un titre d’Alex Clare « Too Close » : Nicola Cavallaro et Jules Couturier. C’est aux avant-dernières auditions à l’aveugle que nous avons remarqué avec Zazie le potentiel de cet ancien parachutiste italien, Nicola Cavallaro, en interprétant avec sa voix bien particulière, « Fallin » d’Alicia Keys. Quant à Jules Couturier, nous l’avons découvert lors des dernières auditions revisitant « Digital Love » de daft Punk, accompagné de sa guitare. Nul doute que nos deux talents méritent leurs places dans la compétition. Mais sur le ring des Battles de cette sixième saison, le choix s’annonce difficile. A qui Zazie donnera la chance de poursuivre l’aventure The Voice ? Qui de Nicola Cavallaro et Jules Couturier remportera cette battle ? Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 15 avril 2017