La nouvelle saison de The Voice commence BIENTOT !

Jenifer, Mika,Julien Clerc et Soprano vont prendre bientôt place dans les mythiques fauteuils rouges pour cette nouvelle saison de The Voice.Les futurs talents sont prêts pour faire le show sur le plateau le plus prestigieux de France où vous attend un public survolté qui fera monter la pression.Et si ces candidats ont du talent, de la voix, les fauteuils des quatre coachs se retourneront et c'est alors que viendra l'heure de la décision cruciale : quel coach sera choisi ?Mika, la star internationale, le roi de la pop colorée psychadélique? Jenifer artiste populaire et véritable stratège qui connait tous les rouages de l'émission ?Julien Clerc, 50 ans de carrière dans le coeur de tous les Français ?Ou Soprano le roi de la musique urbaine ?La nouvelle saison de The Voice commence bientôt.