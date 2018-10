Nouvelle saison, nouveaux coachs - The Voice Kids commence vendredi 21h sur TF1 !

The Voice Kids saison 5 commence ce vendredi à 21h sur TF1 ! Grande nouveauté : l’arrivée de deux nouveaux coachs dans les fameux fauteuils rouges. Aux côtés de nos deux coachs emblématiques Jenifer et Patrick Fiori, vous retrouverez Amel Bent, l'une des plus belles voix françaises, reconnue pour son émotion, sa sensibilité et ses prouesses vocales, et Soprano, le rappeur-chanteur marseillais qui est au sommet du Hip-Hop hexagonal et l’artiste préféré des plus jeunes. Des auditions à l'aveugle jusqu'à la grande finale en direct, en passant par les battles et la demi-finale, Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent avec plaisir les rênes du show et seront au plus près des jeunes artistes. Quel talent de l'équipe de Soprano, Amel Bent, Jenifer ou Patrick Fiori remportera le trophée ? Rendez-vous vendredi 12 octobre à partir de 21h sur TF1 pour le lancement de la cinquième saison de The Voice Kids.