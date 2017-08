Océane "Hijo de la luna" - Mecano

PRESTATION - La deuxième soirée des auditions à l’aveugle de « The Voice Kids » saison 4 se poursuit. C’est à votre tour de vous mettre dans la peau des coachs et d’exercer votre oreille musicale. Comme eux, vous allez découvrir le prochain talent à l’aveugle… On vous dira juste qu’elle s’appelle Océane, qu’elle est âgée de 12 ans, qu’elle vient de Suisse et va interpréter magistralement un titre de Mecano : « Hijo de la luna » malgré une légère extinction de voix. Pour le reste, c’est ici ! « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 26 août 2017