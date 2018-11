On a un petit "crunch" pour le bêtisier des Battles !

Ce vendredi, c'était la dernière soirée des Battles. Les choix ont été difficiles pour les coachs qui ont maintenant 3 talents dans leur équipe respective. Jenifer, Patrick Fiori, Amel Bent et Soprano ont réuni les meilleurs talents de la saison pour l'épreuve de la demi-finale vendredi prochain. En exclusivité sur MYTF1, découvrez les séquences les plus drôles des Battles. Les talents et les coachs sont hilarants à l'écran mais également quand la caméra ne tourne plus. Ces talents de The Voice Kids saison 5 sont de vrais trublions. Découvrez ces moments de partage et de rigolade mais surtout la face cachée des kids dans le bêtisier des Battles de la saison 5. C’est parti !