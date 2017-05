On retrouve les talents volés après leur prestation !

Entre coup de chance et coup de maître, la frontière est souvent très fine… Les talents volés de cette saison de The Vocie en sont le parfait exemple ! Nous retrouvons en coulisses Marvin Dupré, Marius, Hélène et Audrey, les quatre veinards qui accèdent aux soirées en direct. L’émotion est palpable dans leurs interviews, surtout que certains ne s’attendaient même pas à dépasser les auditions à l’aveugle ! Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la première soirée en direct de The Voice 6 !