On vous donne RDV à la rentrée pour une nouvelle saison de The Voice Kids

On vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison complément folle. En attendant, on vous offre la toute première prestation de la nouvelle saison de The Voice Kids. Il s'appelle Timéo, il est âgé de 12 ans et interprète « Never Enough » de Loren Allred, un titre du film « The Greatest Showman » avec Hugh Jackman. Un petit bijou d’interprétation. Un conseil : mettez votre casque, poussez le son un peu plus fort de qu’habitude et profitez. The Voice Kids, bientôt sur TF1 et MYTF1.