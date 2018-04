Ils ont fait le buzz : B.Demi-Mondaine "C'était quitte ou double"

B. Demi-Mondaine et sa version "hot" de Crazy in Love de Beyoncé n'ont pas laissé les fans de "The Voice" insensibles. C'est d'ailleurs l'une des prestations qui a le plus buzzé samedi soir. B. Demi-Mondaine revient en exclu pour MYTF1 sur sa prestation, Quant au baiser : "Non, il n'était pas prévu. Mais quand on veut défendre certaines idées, il faut aller jusqu'au bout". Rendez-vous samedi prochain pour la suite de The Voice. On vous attend samedi 28 avril dès 21 heures sur TF1.