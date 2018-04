Ils ont fait le buzz : Frédéric Longbois "Une aventure comme ça, on ne la vit pas tout seul"

Frédéric Longbois a une nouvelle marqué les esprits samedi soir lors des premiers grands shows en direct avec sa version cabaret du titre de Gloria Gaynor : "I am what I am. Il revient en exclu pour MYTF1 sur ce moment fort en émotion. Il se confie sur le choix très particulier de chanson, ses rapports avec son public. Frédéric longbois sans langue de bois, c'est ici. Rendez-vous samedi prochain pour la suite de The Voice. On vous attend samedi 28 avril dès 21 heures sur TF1 pour les quarts de finale.