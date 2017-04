Ophée VS Ann-Shirley - « Juste après » ( Frederick, Goldman, Jones) (Saison 6)

Les deux jeunes femmes ont, selon leur coach M Pokora, la même puissance de voix. Alors après l’avoir conquis lors des auditions à l’aveugle, c’est tout naturellement qu’elles se retrouvent sur « Juste après » de Frederick, Goldman, Jones. Revenons sur leur parcours des auditions à l’aveugle : Ophée, a séduit M Pokora lors de son interprétation audacieuse du titre « One Night only » de Jennifer Hudson. Tandis que la diva de la soul Ann-Shirley, découverte à son piano lors des cinquièmes auditions à l’aveugle de cette saison, interprétant un titre d’Adele, « Hometown Glory », avait séduit les quatre coachs et avait choisi de poursuivre son aventure avec M Pokora. Une battle impressionnante que M Pokora aura du mal à départager. Leur Coach Matt Pokora a choisi de leur faire interpréter « Juste Après » de Frédérick, Goldman et Jones. Elles vont toutes les deux enchanter le public présent ainsi que nos quatre Coachs Mika, Matt Pokora, Zazie et Florent Pagny lors de cette prestation. Mais qui restera pour accéder à la dernière épreuve de l’aventure The Voice avant les Grands Shows en Direct : l’Epreuve Ultime ? Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 15 avril 2017