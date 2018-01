Pascal Obispo : ce coach-là, il est terrible !

C'est sa première saison et pourtant Pascal Obispo a l'impression de faire partie de l'aventure "The Voice" depuis le début. Nouveau et pourtant aussi ancien que les autres, il se retrouve en famille en compagnie de Zazie et Florent Pagny avec qui il a,collaborés de nombreuses fois. Reste le benjamin des coachs, Mika, qu'il a rapidement conquis... Il faut dire que les deux coachs sont voisins de fauteuil... Il semblerait que cela crée des liens. N'est ce pas Mika ? "The Voice" saison 7 revient samedi 27 janvier à partir de 21 heures sur TF1.