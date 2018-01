Pascal Obispo : "j'attends d'être surpris"

Tout le monde connait Pascal Obispo. Chanteur et compositeur de talent, il arrive cette saison comme coach pour la nouvelle saison de "The Voice". Le petit nouveau, comme l'appellent les autres coachs, a collaboré de nombreuse fois avec son amie Zazie et Florent Pagny, Pascal Obispo se dit "très excité à l'idée de commencer l'aventure". Il envisage la saison de façon très ludique : "amusement, camaraderie, puis le partage avec les coachs et les talents". Pascal Obispo est dans les starting-blocks. Et vous, êtes-vous prêt pour une nouvelle saison ? "The Voice" saison 7 revient samedi 27 janvier à partir de 21 heures sur TF1.