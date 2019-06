Patrick Bruel et Pierre Danaë « Alors regarde » en duo pour la finale 2019

Cette soirée de grande finale de la saison 8 est également l’occasion pour nos 4 finalistes de collaborer en duo sur la scène avec des stars de la chanson française. C’est le cas de Pierre Danaë ce soir, qui a la chance d’interpréter le titre « Alors regarde » avec Patrick Bruel en direct sur le plateau de The Voice, la finale et devant des millions de téléspectateurs ! Quel sera le jugement du public sur la prestation de Pierre Danaë avec Patrick Bruel ? Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019