Tiré de son dernier album « Ce soir on sort », Patrick Bruel nous fait le grand ’honneur d’interpréter en direct ce soir à l’occasion de la finale de la saison 8 de The Voice son dernier titre « Pas eu le temps ». Cliquez pour découvrir sa présence sur la scène de The Voice Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019