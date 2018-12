Patrick Fiori et Carla - "Pour oublier" - Kendji Girac

C’est la dernière prestation qu’ils partagent ensemble sur la scène de The Voice Kids. Avant de découvrir qui remportera le trophée à l’issue de la grande finale en direct, Patrick Fiori et Carla partagent un moment unique ce soir. Ils interprètent ensemble « Pour oublier » de Kendji Girac. Un titre qui a remporté le prix de la « chanson de l’année » en novembre dernier lors des NRJ Music Awards, prix décerné par le public ! Ce soir, Patrick Fiori espère bien que son talent va remporter la victoire et succéder à Angelina qui faisait aussi partie de l’équipe de Patrick Fiori. Découvrez leur prestation en images. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.