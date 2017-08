Cette fois, c'est la bonne ! Depuis la saison 2, Patrick Fiori est une figure incontournable de The Voice Kids, et revient pour une nouvelle aventure. Cependant, cette fois, Patrick Fiori ne va rien laisser passer et garder toutes les chances de son côté... C'est avec un esprit conquérant qu'il annonce la saison 4 de The Voice Kids, samedi 19 août à 19h sur TF1 !