Patrick Fiori vu par les coachs : « C’est l’assurance, la pédagogie, les mots justes »

Le compte à rebours a commencé. Nous voilà à une semaine de l’ouverture de la nouvelle saison de The Voice Kids ! Cette année, les membres du jury ont décidé de vous parler de leurs techniques de coaching. Pour l’occasion, les confrères de Patrick Fiori nous livrent des détails croustillants sur son personnage. Quel est son rôle au sein de l’aventure ? A-t-il une méthode infaillible pour conquérir le cœur des jeunes talents ? Proche et paternel à la fois, Patrick Fiori endosse différentes casquettes « je suis plusieurs profs à la fois, je suis papa, maman, tonton… ». Si Patrick est « un grand frère » aux yeux de Jenifer, il est considéré comme le « tonton » de l’aventure ! « C’est l’assurance, la pédagogie, les mots justes. Il est dans le savoir, il est dans les connaissances, c’est tonton Fifi ! » souligne Amel. En plus d’avoir un rôle de protecteur, son sens de l’humour ne laisse personne indifférent : « on se fait des abdos avec les blagues de Patrick ! », s’amuse Soprano. Retrouvez-les dans The Voice Kids saison 5, à partir du vendredi 12 octobre à 21h sur TF1 et en replay sur MYTF1.