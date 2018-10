Patrick Fiori fait le clown sur scène : « Désolé ce soir tu n’as pas le sourire ! »

Du haut de ses 13 ans, la jeune Ilona a interprété avec assurance le tube « Come » de Jane. Convaincus par sa prestation, Soprano et Patrick Fiori se sont jetés sur leur buzzer ! Le sort est entre les mains d’Ilona, qui choisit d’intégrer l’équipe de Patrick Fiori. Face à cette victoire, il charrie Soprano en reprenant un air de sa célèbre chanson « Clown ». Arborant un nez rouge, Patrick Fiori chante à son adversaire : « Désolé ce soir tu n’as pas le sourire ! », avant de féliciter son talent sur scène. C’est avec le sourire que Soprano accepte sa défaite. Mais Patrick Fiori a plus d’un tour dans son sac… Acclamé par le public, il met l’ambiance en faisant le moonwalk sur un fond de musique électro ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.