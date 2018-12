Patrick Fiori - "Les gens qu’on aime"

C’est un chanteur incontournable du paysage musical français. Et les talents ont de la chance, puisque Patrick Fiori est aussi l’un des coachs de The Voice Kids. Poète, paternel et très tendre, il sait comment attirer les talents dans son équipe. C’est un rival de compétition pour Jenifer, Amel Bent et Soprano. Ce soir, pour le public mais aussi pour ses deux protégés Ismaël et Carla, il interprète sur la scène de The Voice Kids, son dernier single « Les gens qu’on aime » écrit et composé par Jean-Jacques Goldman. Son album "Promesse" est toujours disponible dans les bacs ! Découvrez sa prestation sur le plateau de la finale en direct de The Voice Kids. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.