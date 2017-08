Pauline – "Encore un soir" - Céline Dion (Blind 1 - Voice Kids 4)

La première soirée des auditions à l’aveugle de « The Voice Kids » saison 4 se poursuit. C’est au tour de Pauline dit « popo » pour les intimes, 13 ans, de présenter une version acoustique du titre de Céline Dion : « Encore un soir ». Un choix culotté pour cette jeune fille timide et douce qui se cache volontiers derrière son instrument. Au terme d’une prestation parfaite, la jeune fille a vu le fauteuil de Jenifer se retourner. Bienvenue « Paupau » dans The Voice Kids. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.