Pearl – Gangsta’s Paradise (Stevie Wonder / Coolio)

Pour finir, cette dernière prestation de la troisième soirée des auditions à l’aveugle, Pearl, 22 ans a choisi de livrer aux 4 coachs et au public, une interprétation du titre « Gangsta’s Paradise » de Stevie Wonder repris ensuite par Coolio. Sa sensibilité touchera-t-elle l’un de nos Coachs de la saison 8 - Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika - pour faire partie de l’une de leurs équipes et poursuivre ainsi l’aventure The Voice 8 ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3